Papá de Antonia defendió al cuestionado juez: "Lo que tenía en sus redes lo colocó la gente, él no compartió ni viralizó cosas"

Alejandro Barra, padre de Antonia, aseguró este lunes a Cooperativa que Leonel Torres Labbé, el juez redactor de la sentencia contra Martín Pradenas, no compartió los mensajes que -según trascendidos de prensa- supuestamente llevaron a la Corte Suprema a dejar sin efecto el juicio que lo condenó a 20 años de presidio por siete delitos sexuales contra seis víctimas, incluida su hija.

El viernes La Tercera dio a conocer que el máximo tribunal acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa del estudiante de Ingeniería, dada la vulneración de derechos constitucionales por no asegurar un proceso imparcial.

Lo anterior, apelando a la falta de objetividad del juez Torres, al que acusaron de compartir en Instagram mensajes de otras personas que tildaban a Pradenas como "maldito violador", usando el hashtag #JusticiaParaAntonia.

"En beneficio del señor Torres, tengo que informar que el señor Torres nunca compartió nada, como lo dice La Tercera, respecto a beneficiar a Antonia o no. Lo que tenía él en sus redes, la gente le fue colocando e imponiendo palabras, pero él no compartió y no viralizó cosas. Cosa que, me da la impresión, que tampoco se entendió de parte de los argumentos que dio la Fiscalía en este recurso de anulación", dijo el padre de la joven.

Barra recalcó que la eventual determinación de la Suprema "es una oportunidad para volver a demostrar, volver a decirle a la gente lo que sucedió, las pruebas. Es motivador, si bien es cierto es desgarrador, hay recursos (involucrados) -no solamente los nuestros, también los recursos del sistema- y la Fiscalía tiene que volver a analizar, volver a estar un mes en este asunto".

"Por el error de uno, todos tenemos que pagar esto, pero sí lo tenemos que hacer para mejorar nuestra sociedad, que es nuestro objetivo, lo vamos a hacer y, si hay que repetirlo, lo vamos a hacer. No nos vamos a cansar", enfatizó.

LÍDER DE LOS MAGISTRADOS: "SABEMOS CUÁL ES NUESTRO TRABAJO Y LA IMPORTANCIA QUE ESO TIENE"

En entrevista con Cooperativa, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Mariela Hernández, señaló, al ser consultada sobre el posible fallo de la Suprema, que "no es responsable de mi parte ponernos en una hipótesis que realmente no sabemos. Lo que sí los jueces y las juezas sabemos es que en el Estado de Derecho lo más importante para los jueces es la imparcialidad. Es el pilar que nos debe regir para todo".

"Somos garantes del Estado de Derecho y sabemos perfectamente cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro actuar en la sociedad y cuál es la importancia que esto tiene", subrayó la jueza.