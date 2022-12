Papá de Antonia: Si se repite el juicio a Martín Pradenas, el resultado tendría que ser el mismo

Alejandro Barra, padre de Antonia, señaló a Cooperativa que en un eventual nuevo juicio contra Martín Pradenas "el resultado debería ser el mismo", ya que dentro de la posible anulación del proceso que lo sentenció a 20 años de cárcel por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual "no se está cuestionando nada de lo que fue culpable".

Ayer La Tercera dio a conocer que la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa, dada la vulneración de derechos constitucionales por no asegurar un proceso imparcial.

Lo anterior, apelando a la falta de objetividad del juez redactor, Leonel Torres, al que acusaron de compartir en sus redes sociales mensajes de otras personas que tildaban a Pradenas como "maldito violador", usando el hashtag #JusticiaParaAntonia.

Así, el padre de Antonia Barra recalcó que en la determinación "no se está cuestionando la prueba, no se está cuestionando la investigación, no se está cuestionando nada de lo que fue culpable este individuo".

"Si esto se tiene que hacer de nuevo se van a presentar las mismas pruebas, los mismos testigos, todo va a ser exactamente igual, y el resultado tendría que ser el mismo. Excepto que aquí no debería haber ningún juez que esté involucrado en nada para que esto sea transparente, que es lo que buscamos nosotros", enfatizó.

Además, Barra dijo esperar que "este tipo de errores sirva para que en próximos casos los jueces no tengan esta dualidad que permite el cuestionamiento de sus decisiones".

MINISTRA VALLEJO TILDÓ EL HECHO COMO "IMPACTANTE Y LAMENTABLE"

"Muy lamentable, la noticia la conocimos el día de ayer y fue impactante", sostuvo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió a esta situación y dijo que "lo más lamentable es que somete a la familia a iniciar un nuevo juicio, la revictimización es un problema en nuestras institucionalidades y particularmente en el abordaje de la justicia para la víctima de delitos sexuales, de violencia sexual, o sea especialmente para las mujeres y para niños, niñas y adolescentes que son víctimas de distintos tipo delitos", en declaraciones recojidas por La Tercera.

La secretaria de Estado señaló que "el proceso va a seguir" y que lo importante es que "esto pueda resolverse lo antes posible", como también envió su solidaridad con la familia "porque ya ha pasado por mucho, y no solamente con la familia de Antonia sino que de todas las otras víctimas que han denunciado distintos grados de abuso en contra de Martín Pradenas".

Finalmente, Vallejo criticó que "una de las cosas que se ha determinado, por ejemplo, en la Convención Belem do Para es un llamado a los Estados a que mejores y fortalezcan su institucionalidad para evitar la revictimización. Y lo que pasó con el caso del juicio de Martín Pradenas y esta anulación (...) es una revictimización", haciendo referencia a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

ABOFEM: "POR DESCUIDOS Y NEGLIGENCIAS, UNA REVICTIMIZACIÓN QUE SE PUDO HABER EVITADO"

Claudia Osorio, vocera de la comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, comentó que lo ocurrido y la alegación de la defensa de Pradenas "nos recuerda la importancia real del compromiso que los profesionales tienen que tener a la hora de abordar temáticas tan complejas como la violencia sexual de género".

Enfatizó que ese compromiso también corre -además del ámbito judicial- para el ámbito periodístico, "considerando que la noticia fue filtrada y entonces las familias también se enteraron por la prensa".

"En caso de que lo filtrado sea cierto, por descuidos y negligencias, correspondería repetir un juicio, lo que conllevaría, sin duda, nuevas instancias de revictimización de las denunciantes que por supuesto que se podrían haber evitado", opinó.

El defensor Gaspar Calderón no se refirió a los argumentos presentados y a la solicitud de imparcialidad en un nuevo juicio oral, pero sí calificó como "grave" la filtración de la Suprema antes de la lectura oficial, que se espera para este 29 de diciembre.

Si el juicio es anulado, ocurrirá lo propio con la condena que pesa sobre Martín Pradenas, pero debería mantenerse privado de libertad ya que, antes de la sentencia, se encontraba en prisión preventiva.