Papá de Catrillanca discrepa de pena pedida por Fiscalía: "Debe ser cadena perpetua"

La familia de Camilo Catrillanca consideró insufientes las penas solicitadas por el Ministerio Público contra los imputados por el crimen del comunero mapuche, ocurrido en noviembre del año pasado, y anunció que como parte querellante solicitará la pena máxima.

La Fiscalía ingresó esta semana la acusación contra ocho imputados por distintos delitos ligados al asesinato: De los cuatro ex GOPE que participaron del fatal operativo del "Comando Jungla", para el que mayor pena se pide es Carlos Alarcón, señalado como quien mató al comunero: 15 años de cárcel totales por homicidio simple y homicidio simple frustrado.

En cuanto a Raúl Ávila, acusado de haber destruido la tarjeta de memoria de una de las cámaras policiales, se piden siete años totales de presidio por apremios ilegítimos contra el menor que acompañaba a Catrillanca, por infidelidad en la custodia de documento y obstrucción a la investigación; mientras que para Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, 300 días de presidio.

Ante esto, Marcelo Catrillanca, papá del mapuche fallecido, aseguró que "no vamos a aceptar que sean solamente 15 años, hoy día, en cualquier atentado hacia la vida, siempre hay una cadena perpetua", por lo cual "vamos a mantener la tesis de que tiene que ser cadena perpetua, la cual le vamos a insistir a nuestro abogado".

Quiere que Chadwick declare como imputado

Además, en el documento de la Fiscalía se detalla un listado de 36 peritos y 150 documentos y evidencias para usar en el juicio, además de 73 testigos, entre los que se convoca al ministro del Interior, Andrés Chadwick, al subsecretario Rodrigo Ubilla, al senador por la zona Felipe Kast (Evópoli), al ex intendente de La Araucanía Luis Mayol -que terminó saliendo del cargo a raíz del caso- y también al ex general director de Carabineros Hermes Soto.

No obstante, Catrillanca padre cuestionó que "hoy día se está diciendo que prácticamente no van a ser testigo, ni siquiera imputado el señor Chadwick, y toda la gente del Estado que pudo haber tenido de alguna manera participación" en el caso, y pide que "ellos puedan declarar como imputados y no necesariamente como testigos, porque al final ellos son los que inventaron".

En un sentido similar reaccionó el presidente de la Cámara de Diputado, Iván Flores (DC), quien planteó que "nadie puede estar exento de la declaración ante un tribunal o ante la instancia competente. Nadie puede estar por encima de la ley".

"Yo creo que si el ministro Chadwick ha sido convocado a declarar, tiene que ir, yo creo que tenemos que colaborar con la Justicia para que estas cosas se aclaren y no se vuelvan a repetir nunca más. Si uno tiene un deber y tiene la conciencia tranquila creo que no hay ninguna posibilidad de que se debilite (políticamente), al contrario, yo creo que uno se fortalece diciendo lo que uno tiene que decir y lo que uno sabe", expuso.

Chadwick: De todas maneras participaré como testigo

Consultado sobre su convocatoria como testigo, Chadwick aseguró que participará "de todas maneras", porque "es nuestro deber ciudadano colaborar con la Justicia (...) voy a estar colaborando como lo he hecho siempre para el esclarecimiento de los hechos y tengamos una sentencia que determine las responsabilidades".

"No se olviden que también soy querellante como Ministerio del Interior en la causa, así que vamos a reforzar la acción de la Fiscalía, respaldando sus decisiones y al mismo tiempo, si me han pedido que concurra como testigo, allá voy a estar", ratificó.

Los otros cuatro imputados son Manuel Valdivieso, ex jefe del GOPE en La Araucanía, Gonzalo Pérez, conductor del vehículo en el que iban los cuatro ex carabineros, el coronel retiro Jorge Contreras y el abogado de Carabineros Cristián Inostroza, por delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación e infidelidad en la custodia de documentos.