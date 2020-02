Dos penas que suman más de seis años de presidio solicita la parte querellante en contra de la conductora acusada de arrollar y matar al menor Joaquín Caroca, de cinco años. El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2017 en un condominio de Temuco.

La acusación particular fue ingresada al Tribunal de Garantía por el abogado Javier Jara Müller, quien precisó que "por no llamar a Carabineros y no prestar ayuda estamos pidiendo cinco años de presidio, y (otros) 541 días por el cuasidelito de homicidio", respectivamente.

El querellante agregó que "en el evento de ser condenada la acusada, se aplicaría la Ley Emilia, en cuanto a que suspenderían todas las penas sustitutivas por un año y se aplicaría cárcel efectiva".

Hay que precisar que Nicole Princic, quien es sindicada como responsable del atropello, se encuentra en libertad, sujeta a medidas cautelares como arraigo nacional y firma quincenal.

En este caso ya se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, donde los querellantes llevarán 23 testigos, nueve peritos, además de prueba documental.