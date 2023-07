Prisión preventiva para hombre que confesó atropello fatal de mujer y guagua

En prisión preventiva quedó el hombre que confesó haber atropellado y dado muerte -sin intención- a una mujer y su hijo de dos meses en la Región de La Araucanía.

"Procedimos a formalizar la investigación respecto a la persona que estaba involucrada en el accidente, que no se detuvo, no prestó ayuda a las víctimas y no dio cuenta a la autoridad. Se decretó la prisión preventiva, fijando un plazo de 100 días para la investigación", indicó el fiscal José Ramírez.