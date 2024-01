El Gobierno descubrió que 70 personas de nacionalidades haitiana, boliviana y chilena -incluidos niños- vivían en un campamento hecho de tablas y algunas carpas con condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban sin contrato en un predio agrícola del sector Manzanares en la comuna de Renaico.

La situación fue confirmada gracias a una denuncia, que motivó una fiscalización por parte de la autoridad sanitaria y la Dirección Regional del Trabajo.

Esta última repartición adelantó que cursará las multas correspondientes a los dueños del predio, y que derivó los antecedentes al Ministerio Público de La Araucanía.

"En las mismas inspecciones pudimos constatar diversas deficiencias, tales como no contar con agua potable con resolución sanitaria; no contar con un tratamiento adecuado de aguas servidas ni de basuras; deficiencias en sus instalaciones eléctricas; no contar con protección contra incendios ni control de plagas; ni manejo de disposición de residuos", detalló el seremi de Salud de esa región, Andrés Cuyul.

Ha trascendido que los migrantes del grupo ingresaron de manera irregular al país.