RN pide a Contraloría que determine "irregularidades" de Siches por no querellarse tras viaje a La Araucanía

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunció este sábado que solicitó el pronunciamiento a Contraloría para que determine si la ministra del Interior, Izkia Siches, incurrió en alguna irregularidad por no querellarse tras su viaje a La Araucanía.

La secretaria de Estado fue recibida a punta de balazos al aire cuando, el martes por la mañana, intentó visitar la comunidad de Temucuicui, un hecho que le impidió llegar a esa localidad mapuche. Pese a esto, siguió con su agenda en la región y decidió no querellarse contra quienes resultaran responsables de los disparos, algo que ha sido criticado desde la oposición.

"Hemos enviado un oficio al contralor nacional para que emita un pronunciamiento si existe incumplimiento en el deber de informar y denunciar de inmediato cuando se está en presencia de un delito, por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, con la emboscada que tuvo en Temucuicui", informó el diputado Miguel Mellado (RN).

En esta línea, el parlamentario indicó que "esperamos ese pronunciamiento para ver si ella cumplió o no la ley y si efectivamente, en ese cumplimiento o no de la ley, vamos a seguir otras acciones legales si es que el contralor determina que efectivamente no cumplió con su deber".

POSTURAS DIFERENTES AL VIAJE DE SICHES A TEMUCUICUI

Sobre este polémico viaje del Siches, el alcalde de Cunco, Alfonso Coke, quien es presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía, afirmó que "le faltó planificación, incluso los alcaldes no estamos contemplados en su cita".

"Repudiamos los 32 alcaldes el recibimiento que tuvo en Temucuicui la ministra, porque es la segunda autoridad más importante del país y no es la forma de recibirla; y que para otra vuelta ella tome más resguardos de seguridad, porque lo que piden acá es trabajar directamente con el diálogo", señaló el jefe comunal, que también advirtió que "el diálogo es muy importante y se pueden hacer muchas cosas, pero debe ir acompañado con propuestas y resoluciones".

Es por esto que cuestionó la no renovación del estado de excepción en la Macronaza sur, ya que -indicó- "se hizo una consulta ciudadana, en la que el 81 por ciento decía que se debía mantener por la seguridad".

"Si me preguntan a mí, para mí no es buena señal, pero también tengo que respetar el programa que él (Presidente Bortic) tiene", puntualizó Coke.

Una postura diferente es la que tiene el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien aseguró que "hay que buscar otras vías de solución al conflicto, que pasan por el diálogo y una convivencia plurinacional, y en ese sentido valorar la primera visita de la ministra Siches a pesar de los problemas en Temucuicui".

"Creemos que hay que perseverar en ese camino, preparar mejor las visitas a terreno, pero sobre todo el mensaje de fondo es perseverar en un camino de diálogo y de búsqueda de soluciones políticas alternativas a lo que se ha hecho hasta ahora", afirmó el parlamentario oficialista.

COMUNIDADES VALORAN EL FIN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

En tanto, Aucan Huilaman, representante del Consejo de Todas las Tierras, afirmó que "el anuncio del Presidente Boric de poner fin definitivo al estado de excepción constitucional en el Wallmapu o Macrozona Sur, es un anuncio muy significativo porque abre las puertas para un diálogo en mejores condiciones".

"En segundo lugar, hay que subrayar que en ninguna parte del mundo los militares ni la policía han establecido la paz y el Wallmapu requiere la paz", valoró el representante indígena.