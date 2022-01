El presidente del Partido Republicano Rojo Edwards, volvió a reafirmar su descontento respecto al proyecto de indulto. "Uno esperaría que el Estado tenga una opción preferencial por el estado de las víctimas de la violencia y no necesariamente estar defendiendo a personas que están acusadas de cosas que son muy grave", señaló el senador electo. Además, respecto a la violencia en la Macrozona Sur, planteó: "No podemos por problemáticas del pasado justificar acciones violentas el día de hoy, el sufrimiento del pasado no es necesario repetirlo hoy día".

LEER ARTICULO COMPLETO