Se cumplieron 10 años del incendio con resultado de muerte de la familia Luchsinger-Mackay

A una década del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, hecho que ocurrió el 4 de enero de 2013, hijos de la pareja encuentran que no se han tomado las mejores decisiones por la justicia y uno de los condenados se encuentra en libertad condicional.

Sobre este hecho, tres hombres resultaron culpables por la Justicia y condenados a 18 años: Machi Celestino Córdova, Luis Tralcal Quide, y José Tralcal Coche, a este último se le otorgó la libertad condicional a finales de 2022. Mientras que los otros dos se encuentran en un Centro de Trabajo de Gendarmería.

Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio, no está conforme con las decisiones que ha tomado la justicia, apelando que como víctimas pudieron acreditar que fueron más personas las culpables de la acción y que ha dejado una sensación de impunidad.

"No creo que vaya avanzar más, los recursos uno entiende que no son ilimitados, y la justicia va a quedar con cierto grado de sensación de impunidad para los otros autores de este hecho, porque no fueron los únicos que logramos acreditar, a través de todos los medios con la Fiscalía, que eran culpables", comentó.

Luchsinger se refiere a que en la causa, 11 imputados fueron absueltos en su oportunidad, entre ellos, la Machi Francisca Linconao, a quien se le acusa de que en su casa se tomó la decisión de realizar el ataque. Esta acusación fue hecha por el testigo protegido José Peralino, quien fue condenado a 5 años de libertad vigilada intensiva.

Por su parte, Cristina Romo, vocera del Machi Celestino Córdova, insistió en su libertad y apuntó a que la represión ha aumentado con este Gobierno: "Venimos nuevamente a levantar la voz para decir que es inocente. Estos años de dignidad y aguante, han cimentado el camino para levantar las justas reivindicaciones en torno a los privados de libertad pertenecientes a los pueblos originarios".

"A pesar de lo que muchos creyeron con este cambio de Gobierno, nuestra situación como pueblo mapuche no ha cambiado. Estamos viviendo un aumento de la represión, hoy día se hace evidente la defensa de parte del estado hacia los poderes económicos", concluyó.

Cabe recordar que a Córdova se le negó la libertad condicional en diciembre de 2022 por un informe psicosocial desfavorable.

Sobre la libertad condicional entregada a José Tralcal Coche, el abogado de la familia Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, presentará una carta de apelación debido a que como dijo en diciembre de 2022, "no se cumplen en lo más absoluto los requisitos para otorgar este beneficio".