Se repite el guión del caso Catrillanca: Incongruencias en testimonio de comunero baleado

El pasado 30 de abril, el comunero de Temucuicui José Queipul fue herido en un procedimiento policial en Quecheregua, en la Región de La Araucanía. Pese a que se encuentra hospitalizado, ya se realizó su control de detención y después de la querella presentada por el Gobierno quedó en prisión preventiva aunque se decretara ilegal su detención.

El caso recordó al suceso que terminó con la vida de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche asesinado en un irregular procedimiento policial a fines del año pasado. Según publica el medio Interferencia, en el caso de Queipul también se detectó una serie de irregularidades.

Según la versión entregada por Carabineros en el parte policial, dice el diario online, el pasado martes personal de Control de Orden Público y de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos estaban transitando una ruta que une Ercilla con Traiguén para encontrar una retroexcavadora que fue robada en febrero. Tras seguir un rastro encontraron un corte de camino producto de un árbol caído.

Los funcionarios manifestan que tras esto comenzaron a recibir disparos y que frente al vehículo apareció José Queipul que intentó escapar saltando el árbol que estaba en el camino. Al no lograrlo, sigue el relato policial, disparó contra los uniformados por lo que ellos respondieron de la misma forma.

Los uniformados manifestaron que luego de ser herido, el comunero logró saltar el árbol, lanzó el arma a unos tres metros y fue detenido por porte ilegal de armas y municiones, las que presuntamente llevaba en un bolso tipo banano.

Golpes y secuestro

El miércoles se realizó el control de detención en el Hospital de Victoria donde está internado Queipul tras la herida de bala. Interferencia tuvo acceso al audio de la jornada donde se da luces de las incongruencias de la versión de Carabineros.

"Recuerdo que me dispararon. Después no me dieron tiempo para nada. Después que me dispararon, disparaban sobre mi cabeza y me decían 'te voy a matarte'. De ahí me agarraban el pelo, incluso tengo heridas, no sé si raspó la bala o es donde me pegaron, porque en un momento perdí el conocimiento. Creo que fui como secuestrado por ellos, porque si fuera un procedimiento, bueno ¿por qué tenían que esconderme? Porque cuando pasaban vehículos ellos me escondían", denunció Queipul, quien de inmediato denunció a los uniformados.

La herida que menciona el comunero fue acreditada e incluso reconocida por el fiscal a cargo de la investigación. El relato de Carabineros, por su parte, no ha podido ser acreditado porque sus funcionarios en este operativo afirmaron que la cámara GoPro que portaban fue dejada en la guantera del vehículo policial durante todo el procedimiento, por lo que no quedó registro de lo que ocurrió.



Además, respecto al arma y municiones, la Fiscalía sólo presentó fotografías, no así del banano donde supuestamente eran llevadas. Todo esto fue cuestionado por la jueza de Garantía de Traiguén, Evelyn Zelaya.



En tanto, desde la Defensa cuestionaron que el vehículo de Carabineros no tiene marcas de frente, pese a que sus efectivos manifestaron que el comunero disparó directamente. También el defensor cuestionó la versión en que explicaron que comenzó a disparar tras no poder saltar el árbol que estaba en el camino, sin embargo, tras ser herido logró superar el obstáculo.

Con todos estos antecedentes al jueza Zelaya declaró ilegal la detención y se abrió de inmediato una investigación por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la decisión de dejarlo en libertad mientras dura la investigación y le otorgó la medida de prisión preventiva por sus antecedentes de hurto y receptación que son previos al año 2012.

El fallo llamó la atención y es cuestionado en Interferencia debido a que el abogado que representa a la Intendencia de La Araucanía es Reinaldo Osorio, quien además es integrante de la misma Corte de Apelaciones de Temuco.