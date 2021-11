Sectores productivos y parlamentarios oficialistas apoyan extender estado de excepción en La Araucanía

Sectores productivos del sur y parlamentarios oficialistas aprueban la idea de extender el estado de excepción constitucional en la macrozona sur que, según cifras del Gobierno, ha provocado una disminución del 42% de hechos de violencia desde sus inicios.

La medida del Ejecutivo que se aplica en las provincias del Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en Malleco y Cautín en La Araucanía, se pretende extender por otros 15 días más, cuando el 26 de noviembre se cumpla la extensión en curso aprobada por el Congreso.

Al respecto, las organizaciones productivas del agro de la zona se mostraron a favor de la eventual extensión. El presidente de la Sociedad de Fomento Productivo (SOFO) de Temuco, Patricio Santibañez, argumentó que "existe una reducción muy sustancial de los delitos, de usurpaciones, de atentados, particularmente a partir de la última extensión del Estado de Emergencia".

"Creemos imprescindible mantener el Estado de Emergencia para que esta situación siga acotada en términos de delito, siga la reducción y permita a las autoridades trabajar en la desarticulación de estos grupos", apuntó.

Las autoridades además apuntaron que los controles en carretera han significado la detención de cerca de 100 personas con causas judiciales pendientes.

Discordancia en el Congreso

La medida que debe ser discutida en el Congreso ya tiene adversarios y adherentes dentro de los parlamentarios.

El diputado Jorge Rathgeb (RN), por su parte, afirmó que "es importante ratificar la medida" debido a que "los habitantes de la zona sur han manifestado que existe mayor seguridad".

Debido a lo anterior, el parlamentario oficialista realizó un llamado a sus pares a que "se pongan en el lugar de quienes viven en la zona de conflicto" y que aprueben la extensión del estado de emergencia.

Por su parte, el ex PPD y ahora independiente, Ricardo Celis, acusó que "el Gobierno no sabe sino usar la fuerza para controlar los conflictos políticos y los conflictos entre el Estado y pueblo". "Mi voto va a ser 'no', de nuevo", enfatizó.

La medida de extensión autorizada está vigente desde el pasado viernes hasta el próximo 26 de noviembre, por lo que se espera que la próxima semana el Gobierno de Sebastián Piñera ingrese la solicitud formal al Congreso.