Senador Castro llamó a prevenir un "Sendero Luminoso" en el sur: "Parece increíble, pero está por suceder"

"Este enfermo se agravó en el último tiempo, ya venía complicado. Las recetas del anterior Gobierno no dieron resultado", es la metáfora del senador socialista Juan Luis Castro para la crisis en la macrozona sur que enfrenta la nueva administración de Gabriel Boric.

"Los problemas de seguridad hoy día son muy duros, han escalado, han ido más allá de que todos imaginamos. ¿Vienen de antes? Sí, pero han recrudecido. Creo que hay que demostrar mucha fuerza, mucha firmeza de parte de la autoridad. A veces sin considerar la opinión, necesariamente la unanimidad de toda la izquierda pero hay que actuar", dijo el médico y parlamentario por la Región de O'Higgins al programa "Profundidad de Campos" (TV Senado).

"Desde mi punto de vista esto requiere acción y no debilidad y el Presidente en eso se la está jugando por hacer las cosas mejor", agregó el ex presidente del Colegio Médico.

En ese sentido, recordó que "el nuevo Gobierno ha intentado abrir el diálogo, no todos han aceptado ese diálogo. Hay grupos que lo han dicho ellos mismos, están en guerra contra el Estado por lo tanto la combinación de diálogo más ejercicio de la protección y de la fuerza –en la medida que se respeten los derechos humanos como corresponde- hay que hacerlo".

Consultado sobre el paso siguiente del estado de excepción "acotado", Castro aseguró que será un escenario complejo y planteó que paralelamente las negociaciones de tierras deberán hacerse con cautela y decisión, pensando también en la tranquilidad de las comunidades afectadas, dado el riesgo de que la crisis escale aún más.

"Nadie sabe si el día de mañana pueden extrapolarse atentados a otras partes del país. Yo no quisiera que en Chile sucediera que hubiese una mezcla de terrorismo con causas legítimas, al estilo de lo que pasó con Sendero Luminoso en una época en los noventas en Perú", citó Castro, recordando que en ese caso se subestimó el alcance que terminaría teniendo esa organización.

"Nadie quiere eso para Chile ni que se transforme en un foco permanente, en un enclave donde no pueda entrar el Estado. Eso parece increíble, pero está por suceder si es que no se tiene una intervención más enérgica y clara para frenar aquellos focos de terrorismo que están incrustados en las causas del pueblo mapuche y que son legítimas pero me parece que tienen que estar mejor encausadas en el diálogo con el Gobierno", concluyó.