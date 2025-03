Senadora acusa antisemitismo en salida del director de Senapred en La Araucanía

La senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos), quien preside el Grupo Interparlamentario de Amistad Chile-Israel, acusó que la renuncia de Alejandro Pliscoff a la dirección del Senapred en La Araucanía se debió a un supuesto antisemitismo en la institución.

Esto, pues a un día de la abrupta salida de Pliscoff, que se dio tras menos de dos meses en el cargo y en medio de la emergencia por los incendios forestales en la región, se dice que la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, le pidió dejar su puesto.

Las razones para solicitar su renuncia -según el mismo trascendido- son opiniones a favor de Israel que el entonces director publicó en sus redes sociales en medio del conflicto en la Franja de Gaza, el cual ha sido ampliamente condenado por el Ejecutivo.

Aravena apuntó que "el Gobierno pudo haber despedido a una persona por su pensamiento, por su religión, y por haber publicado algunos mensajes redes sociales, cuestión que no me cabe duda que han hecho muchos funcionarios públicos en la historia".

"Es muy necesario aclarar lo que está ocurriendo, que efectivamente, se defienda con mucha fuerza el que no se pueda discriminar a una persona por su credo, por sus pensamientos", emplazó la senadora de oposición.

De hecho, algunos parlamentarios pretenden citar a Cebrián para que esclarezca la situación ante alguna comisión de la Cámara.

Delegado regional eludió cuestionamientos

Consultado al respecto, el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, se limitó a señalar que "no voy a hacer juicios respecto de este tema: aquí hubo una decisión de la autoridad, en conjunto con el propio director regional, y a mí no me queda más que respetarla".

En cuanto a la emergencia que estaba en curso durante la renuncia de Pliscoff, añadió que "en el momento en que se genera esta situación, la región no tenía incendios forestales de magnitud, y por tanto, no se tuvo a la vista este criterio que se señala".