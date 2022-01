La senadora DC Carolina Goic afirmó en Cooperativa que la violencia criminal en la Macrozona Sur "es, probablemente, el problema más complejo que tenemos como país" en este momento. A los atentados contra maquinaria e infraestructura forestal que se hicieron habituales durante los últimos 10 años se sumaron, en tiempo más reciente, quemas de escuelas e iglesias, y ataques directos contra personas -tanto civiles como uniformados- que están costando un número creciente de vidas. Andrés Millanao (22) y Joel Ovalle (68), asesinados el martes, son las más recientes víctimas fatales de lo que la administración Piñera califica abiertamente como "crimen organizado" y "narcoterrorismo". "El Presidente electo (Gabriel Boric) tiene aquí su principal desafío y deseo que le vaya bien, porque el país lo necesita", dijo Carolina Goic, que defendió la excepción constitucional -y la consecuente presencia de personal militar- solicitada por el Ejecutivo para la zona: "Yo he aprobado todas las prórrogas del estado de emergencia; es una herramienta", aunque no la solución del problema de fondo, indicó la ex candidata presidencial.

