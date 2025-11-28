Sujetos armados asaltaron a trabajadores de Collipulli y quemaron una camioneta

Este viernes se reportó un nuevo hecho de violencia en la Macrozona Sur, específicamente en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.

Según los primeros antecedentes policiales, un grupo de desconocidos protagonizó un ataque incendiario al interior del fundo La Invernada, donde quemaron una camioneta.

El ataque no se limitó a la destrucción del vehículo. Según la información preliminar, los atacantes intimidaron a los operarios que se encontraban en el lugar cumpliendo funciones de vigilancia para las faenas forestales. Los desconocidos les robaron implementos de trabajos, entre ellos un dron.

Tras el ataque, se desplegó un operativo policial en el sector para dar con el paradero de los responsables y realizar los peritajes correspondientes.