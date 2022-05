Tiempo transcurrido y buena conducta: Gendarmería explicó los beneficios carcelarios del machi Celestino Córdova

Gendarmería de Chile, a través de un informe entregado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, explicó los motivos para otorgarle los beneficios penitenciarios de salida dominical y trimestral al machi Celestino Córdova, condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luchinger-Mackay, situación que fue ampliamente cuestionada por la familia de las víctimas.

Se trata de un expediente en que se detallan los informes técnicos que se analizaron para permitir al machi salir del Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Victoria, cuyos beneficios está cumpliendo desde el 10 de mayo pasado, según consignó La Tercera PM.

Uno de los informes apunta a las discusiones que hubo en el Consejo Técnico de Gendarmería a finales de abril, cuando se resolvió la salida dominical. El jefe operativo, el suboficial mayor Alberto Solar, votó a favor de lo solicitado por Córdova y argumentó que "no ha presentado conductas que pongan en riesgo la seguridad y orden imperante de la unidad; se destaca que mantienen clasificación de bajo compromiso delictual".

También participaron el jefe de la unidad, el jefe de régimen interno, el encargado del Área Laboral y el coordinador de Educación, quienes también votaron a favor, asegurando que cuenta con buena conducta, integración laboral, cumplimiento de las normas de aseo y casi nulos eventos de conflictividad.

UN VOTO EN CONTRA

Sólo hubo un voto en contra y fue el del jefe del Área Técnica, Ilich Maureira, quien es el único civil, no uniformado, que participó de la instancia. "Según los antecedentes constitutivos en los instrumentos aplicados (por profesionales de la institución, con capacitación pertinente), el evaluado en la actualidad no reconoce participación en el delito por el cual cumple condena", advirtió en aquel instante.

"No presenta problematización de su conducta al no reconocer participación -continúa- y, por ende, no presentando conciencia del mal causado. Dada la naturaleza, gravedad del delito y la connotación nacional del caso por el cual cumple condena el Sr. Córdova, la temática de conciencia del delito y de mal causado, es imprescindible".

Por su parte, el director de Gendarmería, Sebastián Urra, informó al Ministerio de Justicia, el 11 de mayo, sobre cómo se llevó a cabo la votación y argumentó que existían elementos técnicos para entregarle el beneficio a Córdova, entre ellos el tiempo transcurrido y su buena conducta.

Además, Urra se hace cargo de la votación en contra y explicó que "pese a que no reconoce la comisión del delito por el cual fue condenado, identifica el daño que se le ocasiona a las víctimas en infracciones de ley de similar naturaleza, asimismo, cuenta con dos evaluaciones de riesgo de reincidencia, una realizada el 7/9/2020 y la segunda, con fecha 24/06/2021, en ambos procesos se única en una categoría de baja probabilidad de reincidir".