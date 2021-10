Tribunal condenó por homicidio simple a ex carabinero acusado de matar al comunero Álex Lemún

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó el veredicto condenatorio contra el coronel en retiro de Carabineros Marco Aurelio Treuer, quien es el único imputado por el asesinato del comunero mapuche Edmundo Alex Lemún, de 17 años, quien murió baleado en noviembre del 2002 en el fundo Santa Alicia de la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Debido a esto, el ex funcionario, que en esa época era jefe de la Comisaría de Angol, quedó en prisión preventiva en el año 2018, tras ser imputado por el delito de homicidio simple. En primera instancia, el juicio se iba a desarrollar en mayo de este año, sin embargo, la audiencia debió ser postergada.

A finales de septiembre se retomó el juicio, y finalmente el tribunal condenó esta jornada a Treuer como autor del delito de homicidio simple.

La sentencia, en tanto, se dará a conocer el próximo lunes 25 de octubre a las 15:30 horas.

Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) coincidieron en solicitar una penal de 10 años de prisión, ante lo cual la defensa del ahora condenado plantea un máximo de pena de tres años.

El fiscal regional Roberto Garrido informó que "este es un caso que se extendió mucho en el tiempo y donde conforme lo resolvió, no solo la Corte Suprema sino que organismos internacionales, no se había agotado la investigación, no se había dado una adecuada respuesta a la familia, no se había entregado una explicación".

"Consideramos que el trabajo de la Fiscalía consistió precisamente en eso, en poder reunir estos antecedetes y presentarlos al tribunal", agregó el persecutor.

"Esperamos que esta decisión le entregue tranquilidad a la familia", finalizó.

🔴EN VIVO: TOP de Angol dicta veredicto condenatorio contra coronel de carabineros (r) Marco Aurelio Treuer Heysen, como autor del homicidio de Edmundo Álex Lemún Saavedra. La sentencia se dará a conocer el lunes 25 de octubre a las 15:30. pic.twitter.com/3IE9PLTaGj — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 16, 2021

INDH FUSTIGA DEMORA DEL PROCESO

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, fustigó la demora del proceso judicial.

"Fueron necesarios 19 años para que supiésemos la verdad. Un joven comunero mapuche, llamado Alex Lemún, a los 17 años fue asesinado por un agente estatal. Fue necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de DD.HH. para que el Estado de Chile hiciese justicia garantizando el debido proceso", lamentó Micco.

"¿Tamaña espera era necesaria?... No, no era necesaria. El INDH espera que este fallo traiga algo de repación a las familias de Alex Lemún, a su comunidad y a su pueblo", indicó.