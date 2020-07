[Streaming] Tribunal define si Martín Pradenas va preso por violar a Antonia Barra

Tras la formalización realizada durante la pasada jornada, este miércoles a las 09:00 horas se dará a conocer si se decreta prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, universitaria de 21 años quien tras sufrir el abuso se suicidó en Temuco, en octubre del 2019.

En una audiencia que se extendió por ocho horas en el Juzgado de Garantía de Temuco, Pradenas fue formalizado este martes por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en cinco hechos distintos.

Luego del fallecimiento de Barra, sus padres conocieron un audio grabado por el ex pololo de Antonia, donde la joven acusa a Pradenas de haberla atacado sexualmente en una cabaña en la comuna de Pucón.

A partir de este caso, se generaron otras cuatro denuncias de víctimas, de entre 13 y 20 años, contra el imputado, quien el domingo pasado rompió el silencio y, a través de un video, defendió su inocencia.

Durante la imputación de cargos, el fiscal Miguel Rojas acusó a Pradenas de una acción "reiterada" contra las cinco afectadas, asegurando de que "existen antecedentes para demostrar la repetición del modus operandis del imputado".

El persecutor detalló tres casos de abuso sexual propio, un delito de abuso sexual impropio y dos delitos de violación propia ocurrido en un periodo de nueve años, entre 2010 y 2019.

VÍCTIMAS DE ENTRE 13 Y 21 AÑOS: LOS CINCO CASOS

De acuerdo a lo relatado por el fiscal, el primer abuso ocurrió en noviembre de 2010, cuando, según la indagatoria, Pradenas efectuó tocaciones contra una víctima que en esa época tenía 16 años. Misma situación se produjo entre diciembre de 2012 y enero de 2013 contra una menor de 13 años.

En la tercera imputación, que data de abril de 2014, Pradenas es acusado de haber abusado de una joven de 19 años "aprovechándose de su incapacidad de oponer resistencia debido a su estado de ebriedad".

Según la fiscalía, en noviembre de 2018 ocurrió el primer delito de violación que se le imputa al acusado, contra una joven de 20 años que estaba "incapacitada" para defenderse por su estado de ebriedad.

Finalmente, el persecutor dio cuenta del caso de Antonia Barra, ocurrido el 18 de septiembre de 2019, cuando, según el fiscal, el imputado se aprovechó de su estado de ebriedad para abusarla sexualmente al exterior de un supermercado de Pucón y, posteriormente, violarla al interior de una cabaña.

"Queda constancia además que la joven presentaba en ese momento un alto nivel de angustia y afectación emocional, constatándose en su relato, además, una vivencia de perplejidad y desorientación", profundizó el fiscal.

En la formalización se decidió sobreseer a Pradenas en dos de los delitos, ya que se consideró que estaban prescritos.

Uno es un caso de noviembre de 2010, por un tocamiento a una víctima que tenía 16 años, y el caso de abril de 2014, que involucra a una joven de 19 años.

TEMUCO:

El persecutor también dio cuenta en la audiencia que el imputado no ha colaborado con la investigación.

Sobre esto y el video de Pradenas que se conoció el fin de semana, el abogado querellante Alejandro Guzmán sostuvo que "él se presenta ante la opinión pública señalando y negando los hechos que se le estarían imputando en este acto. Esa grabación, que nunca antes había visto una situación así, salió publicada el 19 de julio y está destinada obviamente a contaminar no solamente a los testigos que forman parte de esta investigación, haciéndose ver como una víctima de estos hechos".

PRADENAS INGRESÓ CON NOMBRE FALSO A GRUPO DE WHATSAPP DE LA FAMILIA DE ANTONIA

Guzmán también reveló en la audiencia que Pradenas se hizo pasar por una mujer, "Andrea", para participar de un grupo privado de WhatsApp creado por la familia de Antonia y amigos donde se entregaban antecedentes y coordinaban las iniciativas de apoyo.

Según el jurista, el acusado ingresó con el nombre falso para infomarse y conocer qué es lo que se estaba diciendo respecto de él.

Al finalizar la audiendia, Alejandro Barra, padre de Antonia, expresó que "es un paso más que hemos dado, nos hemos preparado mucho, a conciencia, hemos formado un equipo de trabajo, unos excelentes abogados, un excelente equipo de investigación, que hemos puesto a disposición de la Fiscalía y respetando las directrices que ellos nos han encomendado".

"Estamos muy satisfechos con el trabajo y la comprensión que compartimos del fiscal y todas las pruebas que él expuso hoy", valoró.

"SI NO LO CONDENAN, LO ESPERA LA JUSTICIA SOCIAL", DICE LA DEFENSA

Por su parte, el abogado defensor Gaspar Calderón atribuyó al estado etílico en el que se encontraba la joven la "posible confusión" respecto al relato que entregó en un audio de WhatsApp a sus familiares.

"Ella bebe. Martín Pradenas no le ofrece un trago, no bebió nada con ella, por lo tanto, la embriaguez que tuvo o el estado etílico es de ella, no participó ahí Martín Pradenas", dijo el jurista.

Incluso, planteó que la sociedad ya condenó a su defendido: "Todo el mundo tiene su propia versión. El juicio ya está hecho, no sé si valdrá la pena más adelante hacer el juicio porque si no lo condenan, lo espera la justicia social".

La gran expectación generada en la ciudadanía por la audiencia de formalización colapsó el servicio de streaming del Poder Judicial, que transmitió en vivo la sesión a través de su sitio web.