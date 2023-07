Villarrica: Prisión preventiva para hombre que confesó atropello fatal de mujer y guagua

El Juzgado de Garantía de Villarrica dejó en prisión preventiva a el hombre que confesó haber atropellado y dado muerte -sin intención- a una mujer y su hijo de dos meses en la Región de La Araucanía.

Según el Ministerio Público, el conductor no prestó ayuda a las víctimas, quienes murieron sin que ningún automovilista prestara algún tipo de colaboración.

"Procedimos a formalizar la investigación respecto a la persona que estaba involucrada en el accidente, que no se detuvo, no prestó ayuda a las víctimas y no dio cuenta a la autoridad. Se decretó la prisión preventiva, fijando un plazo de 100 días para la investigación", indicó el fiscal José Ramírez.

Por su parte, el chofer reconoció haber atropellado algo que consideró un bulto, asegurando que no se dio cuenta que se trataba de una persona. Bajo la misma línea, la defensa argumentó que había poca visibilidad la hora de los hechos y consideraron excesiva la medida cautelar.

"Primero, señalar que esto ocurre a las 20:10 horas aproximadamente, en una carretera que todos sabemos de gran peligrosidad y ocurrencia frecuente de accidentes de tránsito. Entendemos, que en el lugar, según me comenta mi representado no existe luz artificial y menos luz natural. En la dinámica, no tenemos en este estado procesal antecedentes suficientes para darnos cuenta de cómo fue que ocurre", señaló el abogado Guillermo Rojas.

En tanto, Gendarmería determinará si el imputado quedará recluido en la cárcel de Villarrica o de Temuco.