Vocero de Temucuicui: "Marcelo Catrillanca tenía la venia para que lo pudieran visitar"

El vocero de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, es la última figura mapuche en calificar como "improvisado" el frustrado ingreso de la ministra del Interior, Izkia Siches a esa zona, aunque aseguró que Marcelo Catrillanca "tenía la venia para que lo pudieran visitar".

"Esto ha sido un show mediático tanto del mundo mapuche como también desde el Gobierno", planteó a La Tercera el dirigente, quien antes de la llegada de la jefa de gabinete a La Araucanía, indicó que ella había invitado a sus pares del dividido sector a reunirse el martes.

"Somos una comunidad independiente, originaria aquí del territorio de Temucuicui, y la presencia ayer en la visita a Marcelo Catrillanca la respaldamos, primero que nada. La familia Catrillanca tiene el derecho de continuar en búsqueda de la verdad, la justicia para nuestro hermano Camilo Catrillanca abatido, y Marcelo Catrillanca cuenta con el respaldo absoluto de la comunidad tradicional de Temucuicui para continuar con ese proceso", explicó.

"Acá no se estaba haciendo absolutamente nada a escondidas, había algo protocolar. Nosotros no nos adjudicamos, primero que nada, la representatividad de todo un pueblo porque somos amplios, somos diversos y como tal no lo podemos hacer", sin embargo, a su juicio, "con todo esto se deja ver que todo fue improvisado, pero Marcelo Catrillanca tenía la venia para poder ingresar y que lo pudieran visitar como familia".

En cuanto a las consecuencias del incidente para los habitantes de la zona, Carbone lamentó que "mucha gente se aproveche y haga especulaciones innecesarias con doble sentido", partiendo por "provocar el distanciamiento interno de dos comunidades (las dos Temucuicui), y creo que eso no debería ocurrir".

"Veo que hay mucha dirigencia mal intencionada, por lo cual nosotros queremos aclararlo: esta era una situación netamente para visitar a la familia Catrillanca, que ha perdido a un integrante de su núcleo, y nosotros lo respaldamos porque era un integrante de nuestro núcleo", remarcó.

DISPAROS INJUSTIFICADOS

A su vez, sostuvo que el corte de camino y disparos cerca de la comitiva del Ejecutivo "es una acción que no se debió realizar; ahí tienen que salir las autoridades tradicionales, los grandes líderes diciendo cuáles son los conductos, pero si hablamos de protocolos para oponerse al ingreso de gente como la del Gobierno, creo que no se justifica la acción", toda vez que su comunidad "le daba el acceso libre a Marcelo Catrillanca" para ingresar junto a los ministros.

Fue en razón de estos hechos que los dirigentes iniciaron un diálogo con miembros de Temucuicui sobre el respeto a los protocolos internos ante la llegada de personas ajenas, pues "no podemos mostrar un protocolo hacia el exterior, cuando nosotros no lo practicamos". En cuanto esté resuelto este asunto, "se debe establecer el itinerario y una agenda a tratar", propuso Carbone.

"Se han enviado invitaciones a las otras comunidades (Temucuicui Autónoma, lideradas por la familia Huenchullán) para poder tener una conversación seria y responsable. Y creo que es la única forma de poder avanzar como pueblo, como nación, porque si estamos llamando a la división, no vamos a hacer absolutamente nada nosotros como mapuche", advirtió el vocero.

Respecto a la libertad de los "presos políticos mapuche" que demanda el lienzo hallado tras el incidente, admitió que en la comunidad tradicional "también tenemos presos políticos y llegará la instancia, llegará el minuto y estamos preocupados, pero obviamente tenemos nuestro formato. Tampoco vamos a ventilar todo lo que nos proponemos con nuestros prisioneros políticos mapuche. De hecho, estamos a la espera de continuar con la defensas de algunos de los nuestros".