Aeródromo de Palena no puede operar de noche: Alcalde dice sentirse "estafado"

Un serio problema quedó al descubierto esta semana respecto al aerodromo de Palena, en la Región de Los Lagos, ya que el sistema de iluminación instalado hace tres años no se puede utilizar debido a que no cuenta con certificación, lo que impide su utilización en horario nocturno.

Según los antecedentes recabados por Cooperativa Regiones, un niño que sufrió un accidente escolar requería ser trasladado por la Fuerza Aérea (FACh) hacia Puerto Montt, pero no se pudo efectuar este servicio.

De acuerdo al relato del alcalde de Palena, Ricardo Soto, en la tarde de este martes, "un niño sufrió un TEC cerrado y necesitábamos sacarlo a Puerto Montt vía aérea (por lo que) se hicieron los contactos con la FACh y el general a cargo me informó que no podían venir porque no teníamos luces de emergencia, ya que las que hay no están certificadas".

Por ello, el jefe comunal dijo sentirse "estafado" por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

"Yo personalmente me siento estafado, porque yo estuve en el acto de inauguración de estas luces y donde se le dijo a la gente que este era un adelanto más porque podíamos salir a cualquier hora del día o de la noche porque las luces eran para eso", sostuvo Soto.

"El aeródromo tiene luces, pero en este momento están sólo de adornos, porque no se pueden usar en la noche, porque no están certificadas", recalcó.

En tanto, comandante del Grupo de Aviación N°5, Percy Gómez, comentó que el problema del sistema de iluminación es que "al no estar publicado en la normativa aeronáutica, nosotros entendemos que esas luces no se encuentran certificadas para la operación".

Los reportes de 2016

Hace prácticamente tres años, a fines de septiembre de 2016, los medios de comunicación locales dieron cuenta de la puesta en marcha el sistema de iluminación, como lo sostuvo en la ocasión el seremi de Obras Públicas de la época, Carlos Contreras, quien señaló que "sabemos que la iluminación de su pista es un factor clave, que permite realizar acciones como evacuaciones aeromédicas nocturnas o facilitar el trabajo en eventos como los incendios forestales".

Finalmente, el estudiante fue trasladado por tierra hasta Chaitén, donde lo esperó un avión ambulancia, el cual hizo el traslado del paciente hasta el hospital regional de Puerto Montt.