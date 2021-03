Alcalde de Osorno por falta de vacunas: Solamente quisimos comunicar a la gente que no había dosis

El alcalde de Osorno, Jaime Bertin, en conversación este sábado con Cooperativa, aclaró el contexto de la paralización de la inoculación en la zona por una supuesta falta de stock, situación que fue criticada y desmentida desde la Seremi de Salud y por el titular de la cartera, Enrique Paris.

Luego de que mediante una publicación en redes sociales, el municipio osornino informó que "debido a la falta de vacunas Pfizer y Sinovac, Osorno deberá paralizar el proceso de inoculación planificado para este viernes 19 de marzo", desde el Gobierno, el ministro Paris apuntó a que están realizando una "mala planificación" en la comuna o, derechamente, "no quieren vacunar".

Esto debido a que la autoridad aseguró que hay vacunas en la zona, y argumentó que era lógico que un viernes no quedaran vacunas Pfizer porque estas eran enviadas congeladas solamente los lunes, por lo que, luego de cuatro o cinco días ya no podía ser aplicada por su posible vencimiento.

En esta línea, Bertin señaló en El Diario de Cooperativa que "solamente quisimos comunicar a la gente para que no concurra porque no teníamos vacunas disponibles para el viernes (...), porque ese viernes tocaba a algunas personas".

"Si no está la vacuna tenemos la obligación de avisar a la población" para que no asistan a los recintos, agregó.

Sin embargo, Bertin advirtió que, pese a lo señalado por las autoridades sanitarias, "ese viernes no teníamos vacunas (..) El viernes correspondía que se vacunaran 900 personas con la vacuna Pfizer, sin embargo, esas vacunas no las tenemos, el comunicado avisaba en ese sentido".

De todos modos, la autoridad osornina optó por bajarle el perfil a la situación y afirmó que "si el ministro me asegura que las vacunas van a estar el lunes, no hay problema, muy bien, es solamente eso. No entiendo cuál es el afán, simplemente estábamos comunicando que la vacuna no estaba en ese momento".