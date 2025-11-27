Ampliaron detención de sujeto acusado de hostigar sexualmente a adolescente en Osorno

Hasta el domingo se amplió la detención de un ciudadano extranjero acusado de acosar a una menor de edad en la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos.

La fiscal María Angélica de Miguel detalló que "la Fiscalía local de Osorno, tras la audiencia de control de detención del imputado que se detuvo el día de ayer en la zona de la Carretera Austral por parte de la PDI, solicitó la ampliación de la detención por el plazo de tres días, con el objeto de poder determinar fehacientemente la identidad de este imputado, ya que se encuentra en forma irregular en el país y no se cuenta con mayores antecedentes que den una fidelidad de quién es la persona o su identidad".

El sujeto será imputado por los delitos de amenazas, acoso sexual e infracción a la Ley de Armas.