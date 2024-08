Auxiliar del Hospital de Puerto Montt acusa que fue drogado y violado por técnico de pabellón

La familia de un auxiliar de servicio del Hospital de Puerto Montt presentó una querella, declarada admisible por el Tribunal de Garantía de la capital de Los Lagos, en la que se acusa que el trabajador fue víctima de una agresión sexual al interior del recinto de salud tras haber sido drogado.

La noticia publicada por el diario El Llanquihue expone que la víctima apunta a la responsabilidad eventual que tendría un auxiliar de anestesia en pabellón, con 40 años de trayectoria en el recinto, quien según el testimonio lo drogó y luego lo violó.

De acuerdo al relato, los hechos se iniciaron la tarde del 19 de julio, cuando la víctima, contratada por el Servicio de Salud, se presentó para cumplir con su turno de noche, que se extiende entre las 20:00 y 09:00 horas del día siguiente. Cerca de las 02:15 horas, "el imputado procedió a invitarlo a descansar del turno en la residencia".

En la querella se añade que "en dichas circunstancias, aprovechó el imputado, prevaliéndose de sus conocimientos como auxiliar de anestesista, para pinchar en una de sus muñecas, por la parte de arriba, a la víctima, administrando un sedante, para mientras esta se encontraba privado de sentido e incapaz de oponer resistencia, proceder a violarlo, causándole lesiones".

En el texto legal se detalla que el trabajador "trató de despertar a las 06:30 horas, pero las drogas suministradas por el imputado se lo impidieron, pudiendo recién lograr esto a las 08:15 horas, para posteriormente concurrir al servicio de urgencia y denunciar el hecho".

Inicialmente la denuncia fue tomada por Carabineros en el servicio de urgencia de Río Puelo. Luego fue derivado en ambulancia hasta el Hospital de Puerto Montt, donde un funcionario de la Policía de Investigaciones tomó su testimonio, mientras le realizaban los exámenes de rigor en compañía de su madre. La evaluación médica se extendió hasta las 02:00 de la madrugada, tras lo cual se le otorgó una licencia por 21 días.

El Hospital de Puerto Montt también activó los protocolos establecidos en el Estatuto Administrativo y ordenó una investigación sumaria interna para esclarecer los hechos. No obstante, el abogado querellante, Ignacio Herrera, expresó que "aquí hay responsabilidades civiles y administrativas por parte del Hospital, que no ocupó los protocolos para delitos sexuales, no tuvo el debido cuidado con la víctima y se expuso a la víctima a situaciones donde se invadió justamente su privacidad y se hizo público un tema que debería tratarse de manera judicial".