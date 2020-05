Calbuco: Denuncian que cuerpo de adulto mayor estuvo más de un día sin ser retirado

Una vecina de la localidad de Calbuco, en la Región de Los Lagos, denunció una larga demora en el retiro del cuerpo de su tío abuelo fallecido, el cual estuvo más de 30 horas en la rampa de la Isla Queullín.

La Fiscalía de Calbuco había solicitado diversas diligencias para investigar la causa de muerte del afectado -que era una dulo mayor- sin embargo ninguna de las entidades pudo llegar a la isla por las condiciones meteorológicas adversas que azotaron a la zona.

Esta situación causó una gran molestia entre los familiares del fallecido, quienes recibieron diversas informaciones sobre el traslado del cuerpo pero ninguna se terminó por concretar.

"Uno sabe que las condiciones de tiempo no están buenas, quizás ellos tienen una lancha pequeña, pero en Puerto Montt hay barcos grandes y helicópteros, yo sé que los helicópteros han sido ocupados para la búsqueda de varias personas que han caído al mar (...) No sé porque no se dedican un ratito a esto", lamentaba Bernarda Chávez, sobrina-nieta del fallecido.

La información entregada indica que el adulto mayor habría muerto tras caer de la rampa y desde ese momento fue que su cuerpo fue reclamado por las autoridades para investigar las causas de su fallecimiento.

Debido a las complicaciones para poder llegar al lugar, se ordenó la sepultación inmediata del hombre, una decisión que causó mayor indignación entre los familiares quienes acusaron "falta de sensibilidad".