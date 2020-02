Alcalde de Chonchi: Le dije al Presidente que el puente Chacao no es la única prioridad para Chiloé

El alcalde de Chonchi, Fernando Oyarzún (independiente), valoró este sábado que se continúe con la construcción del Puente Chacao, pero dio a conocer que le comentó al Presidente Sebastián Piñera que en Chiloé esta no es la principal prioridad.

"Este es un proyecto importante para el país, pero también le hemos hecho saber al Presidente que en Chiloé las prioridades no son solo el puente: en paralelo está la seguridad vial en respeto a la doble vía de Chacao a Quellón, que es fundamental para nosotros y la conectividad entre las islas", señaló Oyarzún en diálogo con el Diario de Cooperativa.

El líder comunal puntualizó que "esto tiene que venir acompañado con una serie de inversiones en paralelo, que apunten a mayor seguridad vial y mayor inversión a dar seguridad, algo que nos permitirá fomentar el turismo y la producción interna".

También aseguró que esperan que esta construcción no atrase otros proyectos de la zona y pidió que este "gallito" con la empresa Hyundai -encargada de las obras del Puente Chacao- no genere gastos que no corresponden.

"Le dijimos al ministro Moreno (MOP) que tiene que ser en un precio justo, consideramos que esa una obra importante con grandes recursos y con un gran presupuesto por parte del Estado, recursos que podrían estar destinado a otro proyecto", señaló en conversación con Cooperativa.

"No se puede pagar más allá de lo que corresponde, porque son recursos de todos los chilenos, por lo que le hemos pedido seguiridad", cerró el alcalde Oyarzún.