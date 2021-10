Los alcaldes de Chiloé expresaron su frustración por no ser recibidos en audiencia por el Presidente Sebastián Piñera para tratar diversas materias y proyectos en beneficio de la zona.



"Nosotros esperábamos que con la audiencia del Presidente pudiésemos darle prioridad presidencial a algunos proyectos emblemáticos y macro para nuestros habitantes del archipiélago de Chiloé. Sin embargo, el día de ayer se nos avisó que el Presidente no tiene agenda para poder recibirnos. Lamentamos profundamente el no poder conversar con él", dijo la presidenta de la Asociación de Municipios de Chiloé y alcaldesa de Curaco de Vélez, Javiera Yañez.



Entre los temas que los jefes comunales buscaban plantear al Mandatario se encuentran la doble vía desde Chacao hasta Quellón, una mayor conectividad al interior de las islas y estudios hidrogeológicos para acceder al agua potable rural.



Los alcaldes sí lograron agendar reuniones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas.