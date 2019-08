Ambientalistas rechazan instalación de relleno sanitario en zona rural de Ancud

La Fundación Senda Darwin, estación biológica ubicada en el sector rural de Ancud, en la Región de Los Lagos, manifestó su preocupación por la eventual construcción de un relleno sanitario en la localidad de San Antonio de Huelden.

El municipio ancuditano está abriendo camino en el lugar con el fin de permitir que se realicen estudios para saber si es apto o no para el depósito de basura, lo que ha provocado rechazo de la comunidad.

El Fundo Los Millanes -sitio donde se pretende instalar el relleno- tiene una altura de 147 metros sobre el nivel del mar, donde existen afloramientos de agua y humedales que alimentan ríos ubicados al norte, oeste y este del territorio, en la zona norte de Chiloé.

Durante la época de las glaciaciones se movilizó a este sector un material que se denomina "morrenas", lo que los hace permeable y provoca escurrimientos de las aguas.

"Lo que nos tiene más preocupados es que, para realizar un estudio y evaluar si es apto o no para un relleno sanitario, ya están destruyendo floramientos de agua", dijo Mariela Núñez, investigadora del instituto de Ecología y Biodiversidad y directora la estación biológica de Senda Darwin.

"No sabemos qué permisos tienen ellos para hacer estos caminos que están generando un impacto grande a la vista... No se entiende muy bien lo que están haciendo, no comprendo mucho la lógica de las autoridades", agregó la experta.

La profesional dijo además que le preocupa que, en el marco de la alerta sanitaria, no se estén evaluando para el relleno otros lugares, pues en Huelden ya se está generando un daño ambiental.

Las autoridades regionales esperan que el alcalde de Ancud disponga de un terreno que permita el depósito de los residuos sólidos domiciliarios para la comuna, antes que termine la alerta sanitaria, el próximo 31 de diciembre.