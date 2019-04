Chiloé: Municipios piden crear mesa técnica para enfrentar el tema de la basura

La Asociación de Municipalidades del Norte de Chiloé, en la Región de Los Lagos solicitó a la seremi de Salud convocar a una mesa técnica para dar solución al tema de los residuos domiciliarios, esto ante la alerta sanitaria que rige en el archipiélago.

Con la participación de los alcaldes de Ancud, Dalcahue y Quemchi, se planteó la necesidad de entregar una respuesta concreta a las comunidades bajo la normativa vigente.

Gustavo Lobos (UDI), alcalde de Quemchi indicó que, "la verdad es que nosotros vamos por el camino correcto para buscar cómo disponer de la basura. Aplicar tecnología para que Chiloé no se contamine y no se dañe el medio ambiente. Lo otro, es sobre los recursos apropiados. Este es un tema de mucho dinero y los municipios no tienen como financiar".

En esta misma línea, el edil ancuditano Carlos Gómez (IND) dijo que, "todos sabemos que la Superintendencia de Medio ambiente está realizando fiscalizaciones en varios de los vertederos municipales. Varios de ellos están con sumarios. Otros con observaciones que tienen que corregir, y que no son fáciles de corregir. Porque estos vertederos están obsoletos".

Cabe señalar que en Chiloé continua vigente la alerta sanitaria hasta el mes de junio y Ancud deposita los residuos domiciliarios en un vertedero industrial propiedad de la empresa Aconser, previa instrucción diaria de la Seremi de Salud de la Región de los Lagos.