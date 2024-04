Médicos del Hospital de Castro inician paro por falta de infraestructura y equipamiento

Los profesionales del Hospital de Castro, el principal de la red asistencial del Servicio de Salud Chiloé, realizarán un paro de advertencia de 24 horas durante este miércoles 17 de abril, lo que se va a traducir en que no se van a atender las horas programadas y solo quedarán turnos éticos en caso de emergencia.

De acuerdo a los funcionarios, el recinto no dispone de pabellones quirúrgicos, camas de hospitalización, equipos radiológicos y de laboratorios suficientes para atender la demanda actual.

"El año pasado le enviamos una carta (a la ministra de Salud, Ximena Aguilera); en enero-febrero de este año le enviamos otra carta, pero no hemos tenido respuesta y vemos que día a día esto se va agravando. Estamos atendiendo a los pacientes, pero son medidas desesperadas, porque no podemos dejar de atender pacientes que son necesarios hospitalizar, que es necesario intervenir, pero no tenemos dónde dejarlos. Estamos a punto de hospitalizar en los pasillos; por lo tanto, el ministerio tiene que tomar cartas", dijo el doctor Luis Ferrada, en representación de la denominada Asociación de Profesionales de la Ley Médica del Hospital de Castro.