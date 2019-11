Comerciantes de Puerto Montt analizaron situación de seguridad pública e impacto al sector

Una reunión para analizar la situación de seguridad pública y el impacto en la actividad comercial, encabezó la Cámara de Comercio de Puerto Montt junto a sus asociados y otros comerciantes que no forman parte de la organización.

#TuCooperativa #CooperativaRegiones @Cooperativa Masiva reunión con comerciantes de Pto Montt y autoridades donde reclaman por la mala forma de aplicar justicia. Piden que se termine la puerta giratoria. Creen que están desvalidos de la justicia. Fiscal Sambucetti escucha. pic.twitter.com/sDwIrCI4Co — Pablo Barria (@PabloBarria1) November 27, 2019

Los asistentes apuntaron a que Carabineros no ha sido capaz de controlar los hechos de violencia y que su integridad termina en riesgo ante el vandalismo.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Stange, criticó al Poder Judicial por los altos grados de violencia, luego de conocerse que de los 1081 detenidos en la región desde el 18 de octubre, sólo 12 están en prisión preventiva.

#TuCooperativa #CooperativaRegiones @Cooperativa Gobernadora Leticia Oyarce señaló que aún cuando no lo crean estamos trabajando. Se habla que hay más de mil detenidos de ellos hay 12 en prisión preventiva. pic.twitter.com/KIMQ2cAPWp — Pablo Barria (@PabloBarria1) November 27, 2019

Stange dijo que "no puede ser que haya tantas detenciones y que quedan en libertad con tanta facilidad. Le hemos pedido a la Fiscalía que ojalá participe en los operativos, porque Carabineros ha perdido su capacidad de ser testigos de fe".

Sandra Barrera, comerciante de la Carretera Austral, dijo que "nos sentimos olvidados. Mucho discurso acá, pero nada concreto. Se han olvidado de las Pymes".

Respuestas del Gobierno

Para el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, el Gobierno está haciendo su trabajo y luego de ser consultado acerca de los anuncios presidenciales, dijo que "el llamado del Presidente de la República ha sido potente. Cómo no va a ser potente el llamado de acuerdo a la paz. Cómo no va a ser potente la señal que dio el Presidente de estar por la paz y no del Estado de emergencia", apuntó el intendente.

Quien también habló fue el fiscal jefe de Unidad del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcelo Sambuceti, quien indicó que "estamos trabajando para la comunidad a la que nos debemos, no solo en Puerto Montt, sino que en toda la región".