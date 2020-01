Conductor de Indriver vivió horas de terror: Lo metieron dentro del maletero y logró escapar

El conductor de un automóvil que usaba la aplicación Indriver fue asaltado por sus pasajeros y luego lo secuestraron, metiéndolo dentro del maletero de su vehículo, paseándolo por varios sectores de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, hasta que logró zafarse por sus propios medios y huir del lugar.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando aceptó una carrera desde Mirasol a Alerce, relató el hombre. El conductor explicó que "eran dos personas y cuando llegamos a Alerce me preguntan si los podía traer de vuelta, yo les dije que sí por el mismo valor. De regreso a Puerto Montt me cambiaron la ruta y me dicen que van a pasar a buscar otra persona".

El angustiado hombre siguió y dijo que después lo llevaron por otras rutas, tras lo cual lo asaltaron. "En Lagunitas empezó todo. Me pusieron un cinturón en el cuello, me ponen un cuchillo en el costado derecho, a la altura de las costillas y un arma (...) una pistola en el lado izquierdo", relató.

Lo llevaron por distintas calles de la ciudad amarrado y encerrado en el maletero de su automóvil, hasta que llegaron a un punto donde sintió que se bajaron y se subieron a otro automóvil.

El conductor se percató que cada vez que se abría la puerta del auto, una luz se encendía en el maletero y fue así como vio el mecanismo del cerrojo del porta maletas, el cual pudo abrir para escapar.

"La primera denuncia la hice a Carabineros, ellos fueron a ver donde estaba el vehículo. Fueron a revisar y el vehículo ya no se encontraba. El vehículo aún está desaparecido, es un Renault 5 color beige".

PDI investiga el delito

El comisario de la Brigada de Robos de la PDI, Carlos Correa, dijo que se está investigando el delito de robo con violencia, de la cual fue víctima el conductor de la aplicación.

"Detectives de esta unidad están realizando diversas diligencias tendientes a identificar a los autores de este hecho. El móvil del delito es la sustracción del vehículo, por cuanto hasta ahora no ha sido ubicado y se encuentra con encargo por robo vigente", indicó.