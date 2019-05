Corte de Apelaciones rechazó enviar al Sename a escolar que disparó a compañero

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó las medidas cautelares que pesan sobre el adolescente M.D.A.C., de 14 años, quien el lunes disparó a un compañero de curso al interior del establecimiento privado Patagonia College.

En un fallo dividido, de dos votos contra uno, el tribunal de alzada respaldó la decisión del Juzgado de Garantía de mantener al escolar con arresto domiciliario total, bajo sujeción del Sename y vigilancia de Carabineros.

De este modo, se desestimó la petición del Ministerio Público, que -a través de la fiscal Natalie Johnson- pedía la internación provisoria del joven en un recinto del Sename, atendida su condición de "peligro para la seguridad de la sociedad".

"Está con sus padres, no sus abuelos"

El abogado defensor, Rafael Gallardo, se declaró satisfecho con la decisión de la Corte, que consideró "la medida acorde a la Ley Penal Adolescente".

El jurista confirmó que el escolar "está con su familia cercana, con sus tíos, toda su familia en Puerto Montt, y con rondas de Carabineros que serán intensificadas para satisfacer lo que el Ministerio Público está solicitando".

"Está con sus padres, no está con sus abuelos por ahora", especificó. Según se ha conocido, el arma que ocupó para su ataque pertenecía a su abuelo.

"Sentía la necesidad de hacer cosas que no quería"

Gallardo dijo que desde la defensa se está gestionando "realizar todos los exámenes necesarios para determinar la salud mental" del muchacho, y no se cierran a su internación en un recinto de dicha índole.

"Nosotros vamos a continuar –como lo hemos hecho hasta ahora, como defensa y como familia de imputado- colaborando con todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer estos hechos y continuar con todos los trámites necesarios, los exámenes y la internación –si es necesaria- de nuestro representado para determinar cuál es su salud mental y tratar de entender esta situación inexplicable en un niño de 14 años que jamás había presentado una conducta de este tipo", dijo.

El jurista confirmó además que el joven le contó a él que "sentía la sensación o la necesidad de hacer conductas que, en definitiva, no quería hacer".

"Por cierto, yo no soy un especialista, pero lo ocurrido forzosamente requiere buscar una explicación en todas las aristas, y la más importante, es determinar si mi representado se encontraba con algún problema de salud mental previa: no me refiero en el momento exacto, sino días atrás, antes de ocurridos estos hechos", indicó el defensor.