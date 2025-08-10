Corte ordenó internación de adolescente imputado por homicidio frustrado en Puerto Montt

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos y revocó el arresto domiciliario total, inicialmente decretado por el Juzgado de Garantía, y ordenó la internación provisoria de un adolescente imputado por homicidio frustrado.

El joven de 16 años fue formalizado por los hechos ocurridos el pasado martes 5 de agosto, cuando agredió con un arma cortopunzante a otro adolescente en un acceso al mall de Puerto Montt, provocándole una lesión grave que lo mantiene con riesgo vital.

La fiscal Nathalie Johnson detalló que ambos involucrados mantenían rencillas anteriores vinculadas a sus respectivos entornos sociales, lo que motivó el hecho.

El Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios, entre ellos las declaraciones de testigos presenciales que sindicaron directamente al imputado como autor de la agresión. No obstante, el Juzgado de Garantía resolvió de manera inicial aplicar la medida de arresto domiciliario total.

La Fiscalía apeló a la resolución, y "la Corte de Apelaciones consideró que los antecedentes aportados acreditaban el ilícito, homicidio frustrado, y la participación de este imputado de 16 años en los hechos ocurridos durante la jornada del 5 de agosto", precisó la fiscal Johnson.

En lo que va del año ya se han producido siete hechos violentos protagonizados por jóvenes en el centro de Puerto Montt. Situaciones vinculadas al tráfico de drogas o rencillas anteriores.