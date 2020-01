Denuncian que barcaza que provocó fatal colisión funcionaba en piloto automático

Familiares del pescador desaparecido en una colisión en el mar el miércoles en el golfo de Ancud, en la Región de Los Lagos, denuncian que la embarcación que causó el accidente iba con piloto automático al momento de los hechos.

Luego que la barcaza Argelina impactara de lleno a una lancha menor de madera, con tres tripulantes a bordo, donde uno de ellos falleció y un tercero sobrevivió, durante esta jornada continúan las labores de rebúsqueda del pescador desaparecido.

Alfonso Almonacid, primo del desaparecido, denunció que la nave, de 40 metros de eslora y 10 de manga o ancho, iba sin tripulación en el puente de mando al momento del impacto.

"Conversé con la persona que se salvó, él me dijo que se subió encima de la cabina para hacer señales para que la barcaza pudiera girar para otro lado y no los choque, pero cuando se dio cuenta, la barcaza estaba ya encima. Dijo que no vio a nadie en el puente", comentó.

Almonacid añadió que "cuando lo rescataron desde la misma barcaza, que los chocó, le preguntó al capitán qué había ocurrido y que éste le respondió que estábamos almorzando. Íbamos con el piloto automático".

#LaCooperativa #CooperativaRegiones Continúa la búsqueda del tripulante de la lancha Súper Sol de Pto Montt que fue colisionada por una barcaza de 40 metros. Sus colegas pescadores y la @Armada_Chiarmada están trabajando en la zona del accidente que ocurrió el miércoles pasado. pic.twitter.com/VidxYcgpHR — Pablo Barria (@PabloBarria1) January 24, 2020

Investigación de la Armada

El capitán de puerto de esta capital regional, y actual gobernador marítimo, Felipe González, dijo con respecto a esta acusación que "la fiscalía marítima está efectuando un sumario administrativo para determinar las causas de este accidente, pero fehacientemente no tenemos esa información".

"Tenemos la información del sobreviviente que indica eso y la versión de la contraparte que indica que sí iban con tripulación en el puente", precisó.

Tras el accidente, el Ministerio Público solicitó la detención del capitán de la nave y del piloto, quienes quedaron en libertad con arraigo nacional mientras dura la investigación.

En cuanto a las labores de rebúsqueda, el capitán de Puerto dijo que tienen un amplio despliegue de naves y recursos en las tareas, las que parten temprano en la mañana.