Dos profesionales de la salud destituidos del Hospital de Quellón por presuntas negligencias médicas

Un sumario administrativo resolvió destituir a dos especialistas del Hospital de Quellón, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, y suspender a otros dos por presuntas negligencias médicas ocurridas en el recinto de salud.

El director del Hospital de Quellón, Francisco Díaz, explicó que "esto se debe al término de un sumario administrativo llevado por el Servicio de Salud, en donde el fiscal asignado ha logrado determinar responsabilidad de algunos funcionarios que estaban siendo investigados".

"En consideración con el estatuto administrativo que rige en los establecimientos de salud, es que se han determinado algunas sanciones, las cuales finalmente son la destitución de dos especialistas y la suspensión por tres meses de otros dos especialistas", agregó.

Los hechos ocurrieron en el recinto de salud el año 2019, a lo que se suman otras situaciones ocurridas recientemente: una joven que dio a luz en su propia casa en Quellón el 23 de junio, luego de ser devuelta del hospital en tres ocasiones, a pesar de presentar síntomas.

Además, la última semana, una mujer que falleció luego que se le practicara una cesárea para salvar a su hijo y que fuera sometida a una segunda operación con consecuencias fatales en el Hospital de Castro

María José Ascensio, hija de Lorena Gallardo, mujer fallecida tras la intervención, indicó que respecto a las sanciones "no le encuentro que tenga mayor relevancia, porque si lo hicieron no fue por los casos que pasaron ahora, fue por los casos ya de años anteriores, entonces encuentro que tratan de tapar el sol con un dedo, de ponerle un parche curita, para que la gente esté bien y pasa que la gente no es tonta".

La familia de Gallardo presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que iniciara una investigación penal, que se origina en primera instancia en la atención recibida en el Hospital de Quellón.