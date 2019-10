Essal ofreció tres meses sin pago de cuentas para compensar corte masivo de agua en Osorno

La empresa Essal ofreció tres meses sin pago de la cuenta del agua como compensación adicional a lo establecido por la ley de consumidor por el masivo corte de agua que afectó a los 180 mil habitantes de la ciudad de Osorno el que se extendió por cerca de 10 días a mediados de julio.

Esta propuesta surgió tras finalizar una mesa de compensación formada luego de la crisis que se vivió en la ciudad y este ofrecimiento será adicional a los 2,8 meses de compensación que obliga la ley de consumidor.

Según el cálculo de la empresa, se trata de una cuenta promedio de alrededor de 47 mil 600 pesos, lo que supondrá unos 2.500 millones de pesos menos de ingresos para la sanitaria.

Ahora son los habitantes de Osorno los que deben decidir si aceptan o no esta propuesta, por ello, desde el lunes y por 10 días, en el sitio web del Sernac se realizará una consulta ciudadana.

"La compensación que está ofreciendo Essal corresponde a otros tres meses de no pago de la cuenta de agua por un monto equivalente a 47.600 pesos promedio por cliente y le significa menores ingresos equivalentes a 2.537 millones de pesos a la empresa", dijo el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

"Esta es una propuesta que Essal le hace a sus clientes de Osorno y son esos clientes los que tienen que evaluar si esta propuesta es o no conveniente", añadió el secretario de Estado.

Consumidores de Osorno: No estamos contentos, pero es un avance

En tanto, el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, dijo estar satisfecho, pero no contento por el resultado de esta mesa compensatoria, aunque destacó este procedimiento voluntario colectivo que se incorporó en la normativa en marzo pasado.

"Si me preguntan si estamos contentos, no, no podemos estar contentos porque estamos hablando de una tragedia, pero sí creemos que es un avance y es un avance significativo de que la ley da una señal potente a las empresas, del punto de vista de la vulneración de los derechos del consumidor", planteó el dirigente.

De prosperar esta compensación, la sanitaria desembolsará alrededor de 6 millones de dólares en resarcimientos a los clientes.

El director del Sernac, Lucas del Villar, dijo que este viernes viajará a Osorno para explicar en detalle a la población la propuesta de la empresa.

En tanto, desde el organismo señalaron que los consumidores que no estén de acuerdo con estas compensaciones pueden acudir a la justicia e iniciar un proceso individual o colectivo contra la empresa.