Estudiante denunció que profesor le ofreció pasar de ramo si tenían sexo en Puerto Montt

La denuncia de una alumna contra su profesor derivó en una investigación por acoso sexual al interior de la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt, en la región de los Lagos.

Según relató la joven mediante Instagram, el académico de matemáticas le ofreció una prueba de ese ramo con todas las respuestas a cambio de tener relaciones sexuales.

La estudiante de 20 años declaró que los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, cuando el profesor la citó a su oficina. Ella pensaba que sería para hablar sobre algunas inasistencias, pero el diálogo se transformó en otra cosa.

"Él me dice que se acerca la segunda solemne de matemáticas y que me pasaría la prueba desarrollada por completo. Me dijo que en la tercera prueba yo me tenía que esforzar el doble porque si no yo me tenía que ir a la cama con él y tener una noche de sexo", sostuvo.

La mujer recordó que quedó en shock, agregando que el sujeto la amenazó diciendo que la dejaría sin trabajo y se aseguraría "que no pudiera entrar a ninguna universidad".

Desde la Universidad Santo Tomás manifestaron "preocupación por la reciente denuncia de presunto acoso sexual presentada por una estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética UST".

"Inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes, lo que ha derivado en la designación de una comisión investigadora (...) para el correcto desarrollo de la investigación se suspendió de sus deberes al docente involucrado", añadieron.

"Fue súper directo conmigo, ni nervioso se puso. Yo creo que lo había hecho antes, porque hay relatos de otras niñas", denunció la joven este viernes en el matinal "Bienvenidos".