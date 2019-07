Ex subsecretario y derrame en Osorno: "El plan de contingencia (de Essal) falló radicalmente"

Jorge Canals, ex subsecretario de Medio Ambiente durante el Gobierno de Michelle Bachelet, señaló cuáles, a su juicio, han sido los errores que cometió la empresa Essal, responsable del corte de agua en Osorno desde el jueves pasado, cuando se descubrió un derrame de petróleo en la planta de Caipulli.

En entrevista con Cooperativa En Ruta, el abogado, licenciado en Derecho y magíster en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica acusó falta de protocolos, comunicación deficiente y un plan de contingencia "que ha fallado radicalmente".

"Por ejemplo, partieron con 50 puestos alternativos de abastecimiento de agua potable, con estanques pequeños y que no tenían agua. Además, falló completamente el protocolo interno cuando hay un error humano", señaló el ex seremi metropolitano de Medio Ambiente.

Canals apuntó que fracasaron "de una forma bastante inédita en nuestro país" los protocolos de comunicación hacia la comunidad y las autoridades. "La misma empresa partió diciendo que iba a restituir el agua las 24 horas siguientes al incidente, ya había avisado tarde; luego, se fijó un plazo convencional con las autoridades de siete días, al día martes, que tampoco se cumplió y volvió a cortarse el agua, dejando a las personas, con justa razón, indignadas y con una indefensión e incertidumbre que poco ayuda a superar esta crisis".

La empresa Essal informó de nuevos cortes de agua en la ciudad de Osorno, en la Región de Los Lagos, que se mantuvieron hasta cerca de las 20:00 horas. El suministro sólo volvió entre las 20:00 y las 22:00 horas, cuando se realizó un nuevo corte que se extenderá hasta las 06:00 horas del jueves que afecta al 50 por ciento de la población.

Ex subsecretario criticó a superintendente por descartar revisar concesión de Essal

Canals reprochó, además, al superintendente (s) de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, por descartar este miércoles revisar o caducar la concesión de la sanitaria. "No me parece, porque una autoridad fiscalizadora no debiese aventurar o adelantar juicios sin que primero termine la investigación que se abrió", cuestionó.

Y remarcó que dado los 85 procesos sancionatorios contra Essal desde 2014, que alcanzan los 3.500 millones de pesos, "hay antecedentes como para que al menos la SISS evalúe la posibilidad de abrir un expediente de caducidad de la concesión".