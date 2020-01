Familia acusa que joven que recibió presunto golpe de una lacrimógena presenta crisis epilépticas

Crisis de epilepsia presenta Emilia, la joven de 17 años que resultó herida supuestamente por una bomba lacrimógena el pasado domingo por la noche en Puerto Montt, luego que Carabineros hiciera uso de elementos disuasivos para controlar desórdenes que se registraban en el centro de la ciudad.

Esta mañana habló Fernanda, la hermana de la joven, quien relató que no saben en qué condiciones de salud quedará la menor luego del impacto que recibió en su cabeza.

La vocera de la familia relató a los medios que "ella acá al hospital llegó con mucha pérdida de sangre, pérdida del conocimiento. Ayer (martes) cuando la pudimos ver, despertó por un momento, pero de repente como que se desorienta y la tienen sedada y con muchos medicamentos, porque está presentando ataques de epilepsia".

La mujer agregó que "el doctor me dijo que ella podía estar despierta, hablar, pero no me podía asegurar que en dos días más siga igual, porque puede mejorar o empeorar".

Fiscalía investiga

La fiscal jefe de la Región de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, comentó en torno a este caso que se sabe que fue un subteniente de Carabineros quien habría disparado la bomba lacrimógena y que "se están investigando todos los hechos en torno a esta lamentable situación. Hay pericias pendientes por parte de la Policía de Investigaciones".

La persecutora añadió que "los antecedentes indican que hay una persona que fue la que ejecutó este lanzamiento de la lacrimógena, y la participación de otras personas es también parte de la materia de lo que estamos investigando".