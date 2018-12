Fresia: Incendio en predio dejó 148 terneros muertos y millonarias pérdidas

Un incendio en el fundo Los Colihues, de propiedad de Kurt Weber, en la comuna de Fresia, Región de Los Lagos, produjo el fallecimiento de 148 terneros que estaban al interior de un galpón.

Carabineros descartó la intervención de terceras personas y se anticipa como posible causa del incendio una falla eléctrica.

Rodrigo Mardones, gerente de Agrollanquihue dijo que "lamento lo ocurrido con el incendio, por la pérdida económica que eso significa. Siempre es doloroso cuando un agricultor es afectado de esta forma".

Hasta ahora no se sabe si había o no un seguro que cubra los daños que causó este siniestro y según Mardones, "generalmente las empresas aseguradoras cubren la estructura no lo que hay dentro, como en este caso los animales".