Funcionarios piden la renuncia de la seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos

El gremio de funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Anfucultura) de la Región de Los Lagos solicitó a la Ministra Consuelo Valdés la destitución de la Seremi Amanda Milosevich Pepper.

Los trabajadores se encuentran movilizados en un "paro activo cultural indefinido" y sostendrán esta medida hasta que la seremi presente la renuncia o se formalice su destitución.

A través de un comunicado, denunciaron que existen "funcionarios atemorizados, denuncias de hostigamiento y acoso laboral, menoscabo a funcionarios respecto a sus funciones asignadas, culparnos públicamente a quienes trabajamos en la secretaría de ser responsables de su mala gestión, de su lejanía con la comunidad artística y cultural, son sólo algunas de las razones por las cuales hemos llegado a tan radical y dolorosa decisión como miembros del escenario artístico y cultural de la región".

Al respecto, Amanda Milosevich, salió al paso de las denuncias y explicó que "la verdad es que esto me sorprende, fue algo sin previo aviso. Con ellos he trabajado hace más de un año, está claro que hemos enfrentado algunos cambios y que genera resquemores como la nueva institucionalidad, procesos que no han resultado fáciles, mantenía buenas relaciones con el gremio, entonces no entiendo los descargos que se hacen".

La seremi indicó que el pasado viernes le solicitó la renuncia a dos funcionarias, como parte de un proceso administrativo, originando la reacción del gremio.