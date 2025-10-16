Hombre deberá pagar $70 millones a su exesposa por contagiarla con ETS: Fue infiel

Un hombre deberá pagar 70 millones de pesos a su exesposa por contagiarla de una enfermedad de transmisión sexual (ETS), tras haberle sido infiel.

La situación se remonta a 2018, cuando la mujer descubrió que su entonces pareja padecía la enfermedad. Poco después un examen médico confirmó que ella también había sido contagiada, lo que marcó el quiebre definitivo del matrimonio que ya mostraba un profundo deterioro por episodios de violencia psicológica y constantes exigencias económicas por parte del hombre.

Tras la separación ocurrida en julio de ese año, la mujer llevó el caso ante la justicia, acusando a su expareja de haber actuado con negligencia y de provocarle un daño físico y emocional significativo.

En 2021 presentó una demanda ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas, donde pidió una indemnización de 201 millones de pesos por los daños físicos y emocionales sufridos, basándose en la responsabilidad civil establecida en el artículo 2314 del Código Civil.

Si bien el fallo fue apelado, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema ratificaron la condena, y descartaron los intentos del acusado por evitar su responsabilidad. Ambas instancias determinaron que el contagio fue consecuencia de una infidelidad y generó un daño físico y psicológico grave a la víctima.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer debió someterse a tratamientos médicos y psiquiátricos, además de enfrentar episodios de violencia psicológica durante la relación. En su denuncia relató que su entonces esposo le exigía dinero, la humillaba y la hacía sentir insuficiente tanto en lo personal como en lo profesional.