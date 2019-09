Incendio en barrio antiguo de Puerto Montt dejó en evidencia precariedad de sus calles

Un incendio afectó anoche a una vivienda en la calle Mac-Iver de la población Modelo, ubicada en el casco más antiguo de Puerto Montt. La casa está en la ladera de un cerro y Bomberos tuvo que subir caminando con el material de combate para lograr extinguir las llamas.

El siniestro partió cerca de las 21:15 de la noche y el combate del fuego debió hacerse desde la parte baja y el sector alto del cerro para evitar que se extendiera a inmuebles vecinos.

Felipe Sotomayor, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, reconoció que el incendio fue complejo por el lugar donde estaba ubicada la vivienda afectada: "Había peligro inminente de que se propagara hacia otros inmuebles, en un lugar con un acceso bastante complejo, considerando que la calle Mac-Iver no está. Es una calle que es virtual, no es real".

Elizabeth Vera, vecina del sector, relató que veía cómo la casa se estaba consumiendo y los voluntarios no podía llegar por las dificultades del terreno: "Es terrible porque Bomberos quiere hacer todo lo posible pero no podía llegar y la casa se seguía consumiendo".

La vecina dijo que llevan años reclamando para que se arregle la calle, pero no los han tomado en cuenta. En tal sentido dijo que "nosotros pedimos que nos ayuden porque es el único sector de Modelo que no han arreglado: es Barros Arana con 18 de Septiembre, donde no pueden bajar ni subir los vehículos".