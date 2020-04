Investigan intencionalidad en incendio que afectó a escuela rural de Puerto Varas

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) investiga el incendio de una escuela del sector rural de Ralún, en la comuna de Puerto Varas, cuyo origen del fuego no está claro porque, además, el colegio no tenía ocupantes.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este miércoles hasta donde acudió Bomberos del sector Canutillar, que al momento de llegar dio cuenta que el edificio estaba ardiendo de manera descontrolada, lo que se conoce como libre combustión.

Ese incendio se suma al ocurrido en febrero que afectó a una sede social y cuyo fuego comenzó en un basurero, al igual que el siniestro de hoy.

Alejandro Rival, capitán de la Tercera Compañía de Cochamó, detalló que el incendio "fue del mismo modo; también hubo un siniestro de un basurero que quemó la sede de Ralún".

María Luisa Rivera, directora del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), enfatizó que "no nos explicamos cómo, cómo se puede dar esta cosa si no fue con intenciones externas. La escuela no estaba funcionando, estaba impecable, no tenía ningún problema de ningún tipo".

La directora del DAEM agregó que se van a seguir todas las acciones legales que se puedan interponer para aclarar la causa de este siniestro, considerando además que este es el tercer edificio que se quema en una comunidad rural de pocos habitantes, contando la casa de un vecino que estaba deshabitada y la sede social del sector, siniestros que no se han aclarado.