Iván Moreira fue agredido con botella que contenía aguas servidas en Hualaihué

El senador Iván Moreira (UDI) fue agredido con una botella con aguas servidas en medio de la celebración del 42° aniversario de Hualaihué en la Plaza de Armas de aquella comuna, ubicada en la Región de Los Lagos.

Los hechos se registraron al cierre de la ceremonia, cuando una persona que estaba entre el público se abalanzó sobre el parlamentario y le lanzó el objeto que lo dejó con una lesión leve, según indicó su equipo de prensa.

El responsable del ataque fue detenido por desórdenes públicos, mientras que Moreira, que no contaba con custodia policial al momento de la agresión, fue a cambiarse de ropa para proseguir con la celebración.

Pero jamas le daremos en el gusto a la izquierda. Se cambio de ropa y seguimos celebramos el cumpleaños de Hualaihué.

No dejaremos que un puñado de anarquistas arruine el cumpleaños de esta bella comuna. pic.twitter.com/N1DeWxC5JY — Prensa Senador Moreira (@prensamoreira) September 21, 2021

En un video difundido por la Agencia Mediabanco, Iván Moreira tildó de "cabrones fascistas" a quienes lo atacaron, asegurando que este tipo de actos no lo "amedrentan".

"Estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funas; no nos van a doblegar, no nos van a amedrentar! Y vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios, ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre", señaló el senador.