Joven de Puerto Montt relató en un video que cuatro hombres lo golpearon y lo violaron

Un joven de Puerto Montt (Región de Los Lagos) denunció haber sido víctima de una agresión y posterior violación por parte de cuatro individuos en el sector de Alerce.

En un video que publicó en YouTube, la víctima contó que el domingo, sujetos lo abordaron en un sitio eriazo y le dieron golpes en la cabeza hasta que perdió la conciencia, circunstancia en la que fue ultrajado.

Joven denuncia que fue atacado y violado por su orientación sexual / Tras al abuso quedó inconsciente, despertando horas después en un centro asistencial/ https://t.co/lR79ogX3Mj pic.twitter.com/aWyHOLLF0S — Movilh Chile (@Movilh) 20 de noviembre de 2019

"Iba con una bandana en la cabeza y con la bandera LGBT, y fui a una pampa donde no había nadie, a un par de cuadras de Carabineros. Estos tipos (los atacantes) se empezaron a acercar de a poco, porque no había nadie", contó entre sollozos.

"Empezaron a gritar muchas cosas y lo primero que hicieron fue pegarme una patada en la cabeza. Me golpearon hasta el punto de dejarme inconsciente.... Desperté en un minuto en el cual me estaban bajando la ropa y me violaron", rememoró.

José Arcos, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en Los Lagos, dijo que "estos crímenes hay que sancionarlos y repudiarlos".

"No puede ser posible que en Chile exista gente que atente contra la integridad física de alguien por el sólo hecho de ser parte de la diversidad o tener una identidad de género distinta", señaló Arcos.

Rolando Jiménez, histórico dirigente nacional del Movilh, dijo que el organismo acompañó a la víctima ante la Fiscalía a hacer la denuncia formal.