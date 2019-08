Joven detenido por tener explosivos pasó la noche esposado a una camilla y sin comer

En el pasillo de la unidad infantil del Hospital de Siquiatría de Puerto Montt, esposado a una camilla y sin alimentación pasó su primera noche el joven detenido en Calbuco por tener tres artefactos explosivos y abundante material para construir bombas caseras.

El joven de 17 años está en calidad de detenido en ese centro asistencial, en el marco de la ampliación de su detención, fijada hasta este domingo.



En tal sentido, Boris Hrzic, jefe de estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, dijo que "aquí hay una vulneración de derechos del imputado", a quien calificó de ser víctima de un cuadro complejo de salud mental, por lo tanto, dijo que "se interpondrá un recurso de amparo ante el mismo tribunal esta tarde".

El subdirector clínico del hospital, Arturo Vargas, sostuvo que "esa unidad no tiene obligación de recibir al joven, toda vez que no es un paciente que requiera internación en esa unidad, por cuanto, no es un paciente que tenga una condición mental aguda grave, condición que debiera tener el joven para ingresar a esa unidad".

Sobre este caso se sabe que el jefe de turno del hospital se habría negado al ingreso del imputado a la unidad psiquiátrica, ordenada por el magistrado, y por eso pasó la noche en las condiciones ya descritas, custodiado por Gendarmería.