Microbuseros de Los Lagos iniciaron paro: Seremi lo calificó como "extraño y sin sentido"

Los microbuseros de Puerto Montt y Osorno iniciaron este lunes un paro indefinido ante lo que califican como "nula respuesta del Gobierno" respecto a su reclamo sobre el subsidio al transporte de adultos mayores.

Los transportistas consideran "insuficiente" la subvención anunciada por el Ejecutivo, equivalente a un pasaje diario, por el beneficio del viaje gratuito de los ancianos.

#CooperativaEnCasa #CooperativaRegiones #PuertoMontt. Barricada en cruce La Vara ruta Puerto Montt - Alerce. Aparentemente micreros movilizados fueron los que encendieron neumáticos. Carabineros habilitó el tránsito vehicular. pic.twitter.com/b9tTgNZ0nc — Pablo Barria (@PabloBarria1) June 8, 2020

La movilización partió esta mañana y cerca del mediodía se reunieron los trabajadores, con sus máquinas, cerca de la plaza de Puerto Montt, por la Avenida Diego Portales en ambos sentidos.

Más temprano, un grupo de conductores interrumpió el tránsito con barricadas de neumáticos en el Cruce La Vara, en la ruta Puerto Montt–Alerce, lo que fue despejado por Carabineros sin detenidos.

Tito Gómez, presidente de la línea de micros TransMontt, señaló que el paro no se va a deponer, mientras no haya una autoridad competente que se siente a conversar con ellos. Dijo además que no consideran válido como contraparte al seremi de Transportes.

"El paro va a continuar indefinido si no hay una autoridad competente que solucione este problema. Hasta el momento estamos viendo que parece que no les interesa mucho a las autoridades de la Región. No hemos recibido ninguna llamada ni del intendente y menos del seremi", dijo Gómez.

Rubén Illanes, vocero de la empresa Sotrasol, manifestó que "el estudio que hicieron (en el Ejecutivo) es que nosotros transportamos tres adultos mayores por máquina. Eso es lo que nos están compensando, porque ni siquiera es una subvención, es una compensación".

"Paro extraño"

El aludido seremi de Transportes, Nicolás Céspedes, le bajó el perfil a la movilización y dijo que sólo eran algunas líneas las que estaban protestando.

Acotó que "éste es un paro bien extraño, porque algunos pararon y otros no, y la verdad que las razones que hay detrás no tienen sentido".

"El jueves hay una segunda propuesta de lo analizado y éste es un paro que le hace más mal que bien a la gente", remató el secretario ministerial.