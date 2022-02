Mujer que expulsó a turista de "playa privada" dice que fue amenazada y agredida con maniobras de Judo

Ximena Schott, la mujer que protagonizó un video viralizado la semana pasada en el que aparece expulsando de una "playa privada" de Puerto Montt a otra persona y amenaza hacerlo con un arma, dio su versión en televisión y aseguró que, en realidad, fue ella la víctima de la situación.

Entrevistada por el matinal "Tu Día", de Canal 13, Schott señaló que la mujer que grabó y difundió el video, Fernanda Nieto Oyarzún, irrumpió en el patio de su casa a las 16:00 horas del sábado 12 de febrero y le dijo: "'Vengo a bañarme', de una manera bastante agresiva...".

"Ella me dice, de una manera muy insistente: 'Yo vine a quedarme aquí y tú –porque me trató en todo momento de tú– no puedes impedirme que yo pase... Yo le insistí: 'Tienes que salir de acá, porque ésta es mi propiedad', y ella me responde: 'Ten cuidado conmigo, porque yo soy yudoca, sé defenderme... Voy a bajar por la escalera y me voy a bañar'", relató.

Schott relató que más tarde, alrededor de las 19:20 horas, tuvo un nuevo encontronazo con Fernanda Nieto: "Me tira encima, en la cara, el contenido que tenía una lata de cerveza, pero eso no era solamente cerveza, estaba mezclado con algo, porque yo perdí la visión en un momento, no veía absolutamente nada".

Luego "empieza a tratar de cortarme el rostro; la lata de cerveza la tenía preparada de forma cortante... Yo me defiendo con las manos, trataba de sujetarle las manos, me hirió completamente los dedos de la mano izquierda", agregó, señalando que también sufrió, presuntamente, una maniobra de Judo: "Me golpea en la espalda contundentemente, no sé si fue con el puño, pero me lesiona todo el sector del hombro y la clavícula".

"HASTA AQUÍ NOMÁS LLEGASTE"

Luego "me repitió tres veces: 'Hasta aquí no más llegaste, no vas a molestar más'", continuó relatando la propietaria, que aseguró que Fernande Nieto le advirtió: "Voy a volver a matarte".

"Yo pude haber muerto, efectivamente", aseveró Ximena Schott, que consultada por Canal 13 sobre la amenaza con el arma de fuego, contestó: "Se me ocurrió en el momento para asustarla. Yo no tengo armas".

"Para mí es muy importante dar a conocer el otro lado de las cosas, digamos la versión B de esta situación. Durante esta semana yo he sido víctima de una brutal agresión por parte de los medios de comunicación, de las redes sociales y de la comunicación de masas de este país, sin saber lo que efectivamente ese día pasó", sentenció la mujer, cuyo actuar motivó también un pronunciamiento del Gobierno.